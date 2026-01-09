La prima rassegna della lettura. Sbarca in città “Libri in scena“. Al teatro Manzoni e in Villa Reale.

Il Libraccio presenta la sua prima rassegna letteraria a Monza, intitolata “Libri in scena”. Dal gennaio a marzo, l’evento si svolgerà presso il Teatro Manzoni e la Villa Reale, offrendo un’occasione per avvicinarsi alla cultura attraverso incontri e presentazioni. La rassegna si inserisce nella missione della catena di promuovere la lettura, l’usato e un approccio sostenibile alla cultura.

Il Libraccio alza il sipario sulla sua prima rassegna letteraria a Monza. Tra le principali catene di librerie in Italia, impegnata nella promozione dell’usato e di una cultura accessibile e circolare, annuncia l’avvio di “ Libri in scena “, la rassegna letteraria che, da gennaio a marzo, prenderà avvio al Teatro Manzoni e al Teatro di Corte di Villa Reale. Si parte giovedì 15, 20.30, al Manzoni con Donato Carrisi: “La bugia dell’orchidea“, edito da Longanesi. A seguire, giovedì 29, sempre alle 20.30, l’appuntamento è al Teatro di Corte con Alice Basso: “Le ottanta domande di Atena Ferraris“ edito da Garzanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Ilgiorno.it

