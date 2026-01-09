La prima rassegna della lettura Sbarca in città Libri in scena Al teatro Manzoni e in Villa Reale
Il Libraccio presenta la sua prima rassegna letteraria a Monza, intitolata “Libri in scena”. Dal gennaio a marzo, l’evento si svolgerà presso il Teatro Manzoni e la Villa Reale, offrendo un’occasione per avvicinarsi alla cultura attraverso incontri e presentazioni. La rassegna si inserisce nella missione della catena di promuovere la lettura, l’usato e un approccio sostenibile alla cultura.
Il Libraccio alza il sipario sulla sua prima rassegna letteraria a Monza. Tra le principali catene di librerie in Italia, impegnata nella promozione dell’usato e di una cultura accessibile e circolare, annuncia l’avvio di “ Libri in scena “, la rassegna letteraria che, da gennaio a marzo, prenderà avvio al Teatro Manzoni e al Teatro di Corte di Villa Reale. Si parte giovedì 15, 20.30, al Manzoni con Donato Carrisi: “La bugia dell’orchidea“, edito da Longanesi. A seguire, giovedì 29, sempre alle 20.30, l’appuntamento è al Teatro di Corte con Alice Basso: “Le ottanta domande di Atena Ferraris“ edito da Garzanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: “Di libri e di Luna”: al via la prima edizione della rassegna dedicata alla lettura a Lequile
Leggi anche: “Out of Office”: Giorgia Fumo sbarca al Teatro Manzoni per travolgerci a colpi di risate!
La prima rassegna della lettura. Sbarca in città “Libri in scena“. Al teatro Manzoni e in Villa Reale.
La prima rassegna della lettura. Sbarca in città “Libri in scena“. Al teatro Manzoni e in Villa Reale - Ideata dalla storica catena Il Libraccio promuoverà incontri con grandi autori e case editrici, si parte giovedì "Questo luogo ci ha sempre riservato una calorosa accoglienza, sin dai nostri primi pas ... ilgiorno.it
Debutta la prima edizione di “Scene d’Amalfi”, la rassegna teatrale promossa dal Comune in collaborazione con le compagnie locali, in scena all’Antico Arsenale della Repubblica Marinara dal 22 gennaio al 1° marzo 2026 alle 18:30. #IlVescovado #Amalfi #t - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.