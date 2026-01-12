De Laurentiis | Con i 9 giocatori assenti per gran parte della stagione cosa avrebbe fatto il Napoli finora?

Con nove giocatori assenti per buona parte della stagione, il Napoli ha affrontato numerose difficoltà. La partita contro l’Inter si è conclusa con un pareggio 2-2, e al termine il presidente De Laurentiis ha condiviso il suo pensiero sui social. Questa situazione solleva interrogativi sulle potenzialità della squadra e sulle sfide affrontate durante l’intero campionato.

Il Napoli riprende due volte l'Inter, De Laurentiis: "Bellissima partita! E con i 9 assenti..." - Il Napoli ha venduto cara la pelle nella sfida Scudetto sul campo dell'Inter e, andato due volte sotto, ha sempre saputo ribattere colpo su colpo. tuttomercatoweb.com

Napoli, De Laurentiis annuncia nuovi colpi: "Arriveranno tanti giocatori. Conte il migliore, ce lo teniamo stretto" - La prima fiammata il Napoli l'ha piazzata a metà giugno, quando sono stati ufficializzati gli acquisti del difensore Luca Marianucci dall'Empoli e soprattutto del centrocampista belga, svincolatosi ... calciomercato.com

De Laurentiis: “Con i 9 giocatori assenti per gran parte della stagione, cosa avrebbe fatto il Napoli finora” Su X il presidente del Napoli esulta: "Napoli favoloso, bellissima partita!" https://www.ilnapolista.it/2026/01/de-laurentiis-con-i-9-giocatori-assenti-per-gra - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.