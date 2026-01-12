De Laurentiis | Con i 9 giocatori assenti per gran parte della stagione cosa avrebbe fatto il Napoli finora?
Con nove giocatori assenti per buona parte della stagione, il Napoli ha affrontato numerose difficoltà. La partita contro l’Inter si è conclusa con un pareggio 2-2, e al termine il presidente De Laurentiis ha condiviso il suo pensiero sui social. Questa situazione solleva interrogativi sulle potenzialità della squadra e sulle sfide affrontate durante l’intero campionato.
Il Napoli pareggia 2-2 contro l’Inter e al fischio finale il presidente azzurro esplode sui social Il tweet di De Laurentiis. “Bellissima partita! Napoli favoloso. Con i 9 giocatori assenti per gran parte della stagione, cosa avrebbe fatto il Napoli finora?”. Bellissima partita! Napoli favoloso. Con i 9 giocatori assenti per gran parte della stagione, cosa avrebbe fatto il Napoli finora? — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) January 11, 2026 L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
