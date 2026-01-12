De Laurentiis esulta dopo Inter Napoli ma… | Con i 9 giocatori assenti per gran parte della stagione cosa avrebbe fatto il Napoli finora?

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha commentato il pareggio contro l’Inter a San Siro, evidenziando le difficoltà incontrate dalla squadra a causa di numerosi infortuni. Con nove giocatori assenti durante gran parte della stagione, ha sottolineato le sfide affrontate e il valore degli sforzi del team. Questa analisi offre uno sguardo realistico sulla situazione attuale del Napoli e sulle prospettive future.

De Laurentiis, presidente del Napoli, ha commentato così il pareggio ottenuto contro l'Inter a San Siro. Le sue parole Il big match di San Siro finisce in parità, ma per il Napoli quel 2-2 strappato in casa dell'Inter ha il sapore di un'impresa. Al termine di una gara vibrante, segnata dall'agonismo e dalle polemiche (con .

