Il caso di Norma Cossetto divide l’Alta Valle del Tevere | Città di Castello dice sì San Giustino frena

In Alta Valle del Tevere, la commemorazione di Norma Cossetto suscita reazioni diversificate: mentre a Città di Castello si svolgono iniziative di ricordo, a San Giustino ci sono state prese di posizione contrarie. Alla vigilia della Festa della Donna, il dibattito sulla memoria storica si riaccende nell’area umbra, con opinioni contrastanti tra le due comunità locali.

Il Comitato 10 Febbraio elogia l’unanimità tifernate e lancia un appello al sindaco di San Giustino per riconsiderare il diniego all’intitolazione di una via alla martire istriana Alla vigilia della Festa della Donna, la memoria del Giorno del Ricordo torna a far discutere in Umbria. Al centro del dibattito, due decisioni opposte prese da due amministrazioni comunali limitrofe dell’Alta Valle del Tevere: Città di Castello e San Giustino. Nei giorni scorsi, il consiglio comunale di Città di Castello ha approvato all’unanimità una mozione presentata dai consiglieri di opposizione Leveque, Rossi e Lignani Marchesani per intitolare una via a Norma Cossetto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

