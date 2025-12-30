Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, ha recentemente espresso una valutazione cauta sulla possibile acquisizione di un giocatore per la fascia destra dell’Inter. Secondo le sue parole, potrebbe anche non arrivare nessuno in quella posizione, sottolineando come molte decisioni dipendano da fattori ancora in fase di valutazione. La situazione rimane quindi incerta, con l’attenzione rivolta alle prossime settimane di mercato.

Inter News 24 L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha gelato i tifosi interisti. Per lui a destra potrebbe anche non arrivare nessuno, e molto dipenderà da questo fattore. Con l’apertura della sessione invernale alle porte, la Beneamata valuta come gestire l’emergenza sulla corsia laterale. L’assenza prolungata di Denzel Dumfries, l’esplosivo esterno olandese fermo fino a marzo, ha spinto la dirigenza a cercare un’alternativa da alternare a Luis Henrique, il giovane laterale brasiliano arrivato per dare freschezza alla rosa. LE ULTIME SUL MERCATO INTERISTA Tuttavia, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha frenato gli entusiasmi su Sky Sport. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Di Marzio gela i tifosi interisti: «A destra potrebbe non arrivare nessuno. Dipende anche da questo»

Leggi anche: Palestra Inter, Romano gela i tifosi interisti: «Da quello che mi risulta e dalle chiamate che ci sono state…»

Leggi anche: Calciomercato Inter, nella rosa dei nomi per la fascia destra spunta anche quello di Dodò: l’assist può arrivare da…

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Gianluca Di Marzio added a new photo. - Gianluca Di Marzio - facebook.com facebook