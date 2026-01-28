In Svezia, si parla di mettere i minorenni in carcere per i reati più gravi, un fenomeno che sta crescendo e potrebbe presto arrivare anche in Italia. La violenza tra i giovani si è intensificata negli ultimi vent’anni, con 52 omicidi commessi da bambini sotto i 15 anni. La questione si intreccia con il problema dell’immigrazione, che in alcuni casi sembra aver favorito la crescita di ambienti criminali tra i più giovani. La crescita della criminalità organizzata coinvolge ormai anche i ragazzi più piccoli, e il rischio che questo trend si diffonda anche

Il lavoro ha un costo, è sempre stato così. Chi è ben pagato e vive in società dinamiche, competitive, che hanno speranza nel futuro, nella giustizia sociale e mobilità di classe, tende a fare figli. Quando invece si cercano scorciatoie per abbassare il costo del lavoro, come nel nostro modello di sviluppo neoliberista selvaggio, si distruggono le classi popolari con l’immigrazione di massa, per avere manodopera più economica, più flessibile e più ricattabile, il conto si paga poi in dinamiche sociali e criminali che annientano il tessuto sociale. La Svezia ne è oggi un emblema. Un Paese che per decenni ha investito su welfare, inclusione, libertà e fiducia nelle istituzioni si trova ora a rivedere uno dei suoi tabù. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Svezia, carceri per i tredicenni: un trend che potrebbe arrivare anche in Italia per i “maranza”. Quando la scorciatoia dell’immigrazione, per non pagare il lavoro, diventa un boomerang sociale

