Referendum l’affluenza in Campania alle 19 sfiora il 30% | a Benevento il dato più alto

Tempo di lettura: < 1 minuto Sfiora il 30% l’affluenza ai seggi in Campania per il referendum costituzionale, in base alla rilevazione delle ore 19. Quando mancano i numeri di 9 seggi su 5.824, il dato reso noto da Eligendo è del 29,91%. A Napoli città ha votato il 31,02. La provincia con la maggiore affluenza è Benevento, con il 32,08. A Napoli l’affluenza cresce alle ultime consultazioni. Alle regionali 2025 alla stessa ora era stata del 24,15%; del 24,94 ai referendum abrogativi dello stesso anno. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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