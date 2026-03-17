28 marzo | Passione vivente anima i resti romani di Benevento

Il 28 marzo il rione Triggio di Benevento ospiterà la nona edizione della Passione vivente. L’evento si svolgerà nell’area archeologica dell’Arco del Sacramento, dove le strade e i resti romani saranno trasformati in un palcoscenico a cielo aperto. La manifestazione coinvolge attori e volontari che rappresentano scene e momenti della Passione di Cristo.

Il rione Triggio di Benevento si prepara ad accogliere il 28 marzo la nona edizione della Passione vivente, un evento che trasforma l’area archeologica dell’Arco del Sacramento in una scena teatrale a cielo aperto. La Giunta comunale ha già approvato il patrocinio e la compartecipazione istituzionale per questa rappresentazione storico-religiosa promossa dall’Associazione APS Pro Loco Benevento Samnium. Questo appuntamento non è solo una celebrazione religiosa ma diventa un motore per la promozione turistica del territorio, coinvolgendo centinaia di figuranti e attirando un vasto pubblico verso i resti della città romana. L’iniziativa, guidata dal sindaco Clemente Mastella, mira a valorizzare il patrimonio culturale attraverso la sinergia tra istituzioni pubbliche e terzo settore. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 28 marzo: Passione vivente anima i resti romani di Benevento Articoli correlati Bassano in Teverina si anima tra presepe vivente e casa di Babbo NataleDopo il successo della prima data del 26 dicembre da domani, 28 dicembre, e nelle giornate dell’1, 4 e 6 gennaio 2026, il presepe vivente torna ad... La tradizione del Presepe Vivente anima LacedoniaLacedonia si prepara a vivere una serata di intensa suggestione e partecipazione comunitaria. Aggiornamenti e contenuti dedicati a 28 marzo Passione vivente anima i resti... Temi più discussi: Via Crucis Vivente ad Altamura: sabato 28 marzo la rappresentazione della Passione di Cristo; Roccapalumba, torna la Via Crucis Vivente: sabato 28 marzo la 42ª edizione; ‘Dai Paesi Tuoi’, da Gravina in Puglia la Passio Christi: il 28 marzo in diretta su Telebari; Le immagini raccontano, a Rende la mostra sull’iconografia dei santini. Roccapalumba, torna la Via Crucis Vivente: sabato 28 marzo la 42ª edizioneTradizione, fede ed emozione tornano a incontrarsi a Roccapalumba con uno degli appuntamenti più attesi dalla comunità locale. Sabato 28 marzo 2026, a partire dalle ore 20:30, andrà in scena […] ... blogsicilia.it MANFREDONIA PASSIONE Manfredonia celebra la ‘Passione’: la prima ‘Via Crucis Vivente’ nel fossato del CastelloIl fossato del Castello di Manfredonia ospiterà per la prima volta la Via Crucis Vivente, un evento che unisce spiritualità e tradizione ... statoquotidiano.it Ricette che Passione di Ornella Scofano - facebook.com facebook 90 ANNI DI STORIE E PASSIONE Il 17 marzo del 1957, 69 anni fa, l’Olimpia vinse a Milano contro la Virtus Bologna 67-63 dopo un tempo supplementare. Era la terz’ultima giornata di campionato. Con quel successo l’Olimpia di fatto si assicurò lo scudet x.com