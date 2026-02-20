Parità di genere L’Autodromo di Imola sorpassa gli stereotipi

L’Autodromo di Imola ha organizzato un evento dedicato alla parità di genere, sfidando gli stereotipi nel mondo dell’automobilismo. Durante la giornata, le donne hanno avuto la possibilità di guidare sul circuito, visitare i box e partecipare a workshop con grandi marchi del settore. Sono stati installati simulatori per testare la sicurezza stradale e momenti di discussione hanno coinvolto esperti e appassionati. L’obiettivo è promuovere una maggiore inclusione femminile nel mondo delle corse e delle automobili.

Provare l’emozione di scendere in pista su un circuito leggendario, entrare nei box, partecipare a workshop con alcuni dei principali brand dell’ Automotive, sperimentare simulatori di guida e sicurezza stradale, prendere parte a momenti di confronto e approfondimento. È questo il cuore di WOW Women Motor 2026 - Women Opening Ways, in programma domenica 8 marzo 2026 al mitico Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. L’iniziativa è aperta a tutte e tutti e si inserisce nel calendario della Giornata Internazionale della Donna con un’intera giornata di attività che uniscono esperienza diretta, formazione e riflessione sui temi dell’ empowerment femminile, della parità di genere e dell’accesso delle donne alle discipline STEM, con particolare riferimento al mondo dell’ Automotive e del Motorsport. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Parità di genere. L’Autodromo di Imola sorpassa gli stereotipi Motorvalley, intervista al cast "Rompiamo gli stereotipi di un genere maschilista"Luca Argentero, Giulia Michelini e Caterina Forza si sono seduti davanti alle telecamere per parlare della nuova serie targata Netflix, prodotta da Matteo Rovere. Regali di Natale per gli amici: tutte le idee moda per i Soft boy, ragazzi che non amano gli stereotipi di genereScopri le idee regalo di Natale perfette per gli amici Soft boy, i ragazzi che sfidano gli stereotipi di genere con uno stile emotivamente complesso e romantico. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Al Gruppo Banca Etica UNI Pdr e ISO: tanta strada compiuta su parità di genere ed empowerment femminile; Parità di genere UNI PdR 125 nuove FAQ operative; La partecipazione delle donne alla crescita dell'Italia; Il mondo dello sport unito per la parità di genere a Milano Cortina 2026. Parità di genere nelle retribuzioni, cosa prevede per la scuola il decreto attuativo della Direttiva europea?La parità di retribuzione tra uomini e donne nel mondo del lavoro è ben lungi dall’essere raggiunta, specialmente nel settore privato. Come chiarito nella prima puntata di questo approfondimento, l’Un ... tecnicadellascuola.it Ars, riforma enti locali a metà: passa parità di genere e tagliando antifrodeIl ddl sugli enti locali approvato ieri all’Ars è una legge dimezzata. Restano in piedi alcune norme simboliche e tecniche – dalla rappresentanza di genere al tagliando antifrode – ma cadono pezzi ... tp24.it #CountdowntoIWD | Qual è la situazione in termini di parità di genere nel settore privato Per scoprire cosa rivelano i dati, partecipa alla Sessione 1 del "Countdown to International Women's Day". 24 febbraio 2026 15:30-16:30 Consulta il sito: lnkd.in/g x.com Acinque ottiene per la seconda volta la Certificazione per la Parità di Genere UNI Pdr 125:2022. - facebook.com facebook