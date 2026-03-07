Il tour dello spettacolo ‘Non c’è lui senza lei’ prosegue con tappe dedicate alla parità di genere. L’evento, promosso da ‘8mani per il sociale’, coinvolge attori, pubblico e una psicologa che guida la riflessione su stereotipi e pregiudizi legati alle differenze di genere, affrontando il tema con un approccio leggero e diretto. La rappresentazione mira a sensibilizzare su un argomento di grande attualità.

‘8mani per il sociale’: continua il tour di ‘Non c’e’ lui senza lei’, uno spettacolo sulla parità di genere che affronta stereotipi e pregiudizi con il sorriso sulle labbra e una psicologa che conduce attori e pubblico a riflettere su un argomento così serio e importante. Lo spettacolo è stato selezionato dal festival ‘Un minuto di rumore’ e andrà in scena lunedì alle 21 al teatro De Andrè di Casalgrande. Gli 8mani Teatro sono una realtà modenese con 19 anni di attività alle spalle e oltre 500 spettacoli all’attivo suddivisi in vari format, per il teatro, piazze, locali ed eventi di ogni genere, con alla base due costanti: il divertimento e l’interazione con il pubblico sul quale i quattro attori costruiscono le loro performance. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La parità di genere tra stereotipi e pregiudizi

