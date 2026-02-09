Ciao potresti prestarmi 985 euro? la nuova truffa che corre su WhatsApp | come funziona e come difendersi

Una nuova truffa gira su WhatsApp e fa già parecchi danni. I truffatori si spacciano per amici o parenti e chiedono prestiti di soldi, come 985 euro, dicendo di aver bisogno di pagare un notaio o di avere problemi con la carta. La tecnica funziona perché sfrutta l’urgenza e la confusione, spingendo le vittime a fidarsi e a inviare denaro senza pensarci troppo. È importante stare attenti e non inviare soldi se qualcosa sembra strano, anche se il messaggio sembra arrivare da una persona conosciuta.

"Ciao (segue nome), potresti prestarmi 985 euro? Devo pagare urgentemente il notaio e ho problemi con la carta. Te li restituisco stasera". Che si tratti di una truffa è piuttosto evidente ma preoccupa quanto sia diventato facile entrare in possesso dei nostri dati personali, entrare nei nostri.

