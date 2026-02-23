La nuova truffa WhatsApp del finto dentista | Ciao potresti prestarmi 1050€ Non ho i soldi sulla carta li restituisco stasera

Un falso dentista ha inviato un messaggio su WhatsApp chiedendo 1050 euro, spiegando di non avere soldi sulla carta e promettendo di restituirli subito. La truffa si diffonde attraverso messaggi che sfruttano la fiducia delle persone, spesso con richieste di prestiti improvvisi. Si tratta di un metodo sempre più utilizzato dai truffatori per ingannare le vittime. La Polizia invita a mantenere alta l’attenzione e a non cedere a richieste sospette.

Il nuovo raggiro online arrivato anche a Terni. Il messaggio originale e i modi per evitare la truffa La truffa del finto dentista è l’ultima variante delle frodi via WhatsApp che stanno circolando in Italia. Ed è arrivata anche a Terni, anche a un parente di un giornalista della redazione di TerniToday, che ha ricevuto da un amico il messaggio “Ciao, potresti prestarmi 1050€. Devo pagare urgentemente il dentista e al momento non ho i soldi sulla carta. Te li restituisco stasera”. Naturalmente un messaggio apparso fin da subito sospetto e che non ha avuto conseguenze, ma non mancano persone che possano cadere in questi raggiri, anche con gravi conseguenza. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

“Ciao, potresti prestarmi 985 euro?”, la nuova truffa che corre su WhatsApp: come funziona e come difendersiUna nuova truffa gira su WhatsApp e fa già parecchi danni.

“Ciao, potresti prestarmi 875 euro?”. Nuova truffa corre su WhatsApp: come funziona e come fanno a entrare nel nostro profiloUn messaggio su WhatsApp fa nuovamente paura: qualcuno si spaccia per un amico e chiede 875 euro con una scusa urgente.

La TRUFFA del Dentista su WHATSAPP: ci sono (quasi) CASCATO

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Vota la ballerina su WhatsApp: l'allarme della polizia postale sulla nuova truffa che ruba il profilo; Sono dal dentista, mi presti 1.350 euro?: attenzione alla nuova truffa su WhatsApp, è boom di segnalazioni; La nuova truffa Vota la ballerina su WhatsApp: l'allerta della polizia postale; WhatsApp: la nuova truffa informatica si chiama Ghost Pairing.

Messaggio dal dentista: l'allarme per la nuova truffa WhatsAppLa nuova truffa sfrutta fiducia e fretta: basta un codice inserito nel posto sbagliato per perdere il controllo dell’account ... supereva.it

WhatsApp, attenzione alla truffa del codice: di cosa si tratta e come difendersiWhatsApp, la nuova truffa mira a sottrarre l'identità digitale delle vittime. Scopriamo qual è il più recente tentativo di phishin. turiweb.it

"Puoi votare mia nipote al concorso di Ballerina" Una nuova truffa digitale che, con un messaggio apparentemente innocuo, può costarti l'accesso a tutti i tuoi contatti e conversazioni su WhatsApp. Si chiama ghost pairing e sta già allarmando esperti di sicu - facebook.com facebook