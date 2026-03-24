Iei pomeriggio (22 marzo) il Milan Futuro di Massimo Oddo ha pareggiato 2-2 contro la Nuova Sondrio dell'ex rossonero Marco Amelia. Ecco il resoconto del match da sito del club di Via Aldo Rossi. (fonte: acmilan.com) "Un pareggio che lascia l'amaro in bocca ai ragazzi del Milan Futuro, che pareggiano per 2-2 contro il Sondrio nella 28ª giornata del Girone B di Serie D. Un risultato senz'altro bugiardo, che ha visto il Sondrio capitalizzare al massimo le pochissime sortite offensive di giornata, al cospetto dei rossoneri che avrebbero meritato il successo. Due volte in vantaggio, con Chaka Traorè nel primo tempo e Geroli nel secondo, per due volte è arrivata la rimonta dei valtellinesi, con il punto del 2-2 segnato da Kanta a dieci dal termine del match. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - La Nuova Sondrio ferma il Milan Futuro. Chaka Traorè ancora in gol e Geroli prima firma tra i ‘grandi’

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