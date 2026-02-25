Al Milan Futuro basta un tempo | trasferta di Caldiero decisa dai gol di Magrassi Chaka Traoré e Sala

Il Milan Futuro di Massimo Oddo ha conquistato una vittoria netta contro il Caldiero Terme, grazie a tre gol nel primo tempo. La causa è stata una prestazione energica dei giovani, che hanno sfruttato al massimo le occasioni offensive. Magrassi, Chaka Traoré e Sala hanno segnato con precisione, portando i rossoneri a un risultato importante in trasferta. La partita si è decisa nel primo tempo, lasciando poche speranze ai padroni di casa.

Nel pomeriggio di oggi, il Milan Futuro affidato a Massimo Oddo ha vinto 0-3 contro il Caldiero Terme. Il match della 25^ giornata di Serie D è stato deciso nel primo tempo dai gol di Andrea Magrassi, Chaka Traoré su rigore ed Emanuele Sala. Ecco, di seguito, il resoconto della gara dei rossoneri. (fonte acmilan.com) - Milan Futuro entra in campo con la grinta giusta e supera 3-0 il Caldiero Terme. I rossoneri indirizzano tutto nel primo tempo: Magrassi sblocca dopo neanche 10 minuti su filtrante di Ossola, Chaka Traoré raddoppia dal dischetto e Sala firma il tris con un diagonale preciso. Tre reti diverse, frutto di un approccio aggressivo e della superiorità tecnica messa in campo fin dai primi minuti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Pagelle Milan Futuro-Casatese Merate 2-3: si salvano Sala, Chaka Traorè ed EletuNella partita della 21ª giornata di Serie D 202526, Milan Futuro ha affrontato Casatese Merate alle 14:30.

Milan Futuro, basta il rigore perfetto di Chaka Traorè per la prima vittoria casalinga del 2026Il Milan Futuro di Massimo Oddo conquista la sua prima vittoria casalinga del 2026 grazie a un rigore calciato con precisione da Chaka Traorè.

