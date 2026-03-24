La Normale di Pisa contro la censura di Trump | acquista i libri messi al bando dal presidente Usa

La Scuola Normale Superiore di Pisa ha annunciato l’acquisto di alcuni libri che erano stati banditi dal presidente degli Stati Uniti. La decisione arriva dopo che l’amministrazione aveva messo al bando determinati testi, rendendoli ora disponibili per gli studiosi. La scelta è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale, senza ulteriori commenti o dichiarazioni pubbliche.

La Scuola Normale Superiore di Pisa ha deciso di acquistare e mettere a disposizione degli studiosi nella biblioteca della sede fiorentina della Scuola Normale circa quaranta dei 381 libri rimossi un anno fa dalla Biblioteca Nimitz dell’Accademia Navale degli Stati Uniti ad Annapolis, nel Maryland, su disposizione del Dipartimento della Difesa per “contrastare?la promozione di valori quali diversità, equità e inclusione dalle scuole e accademie militari”. Un ordine che si inquadra “nella guerra alla ‘woke culture’ dell’amministrazione Trump”. Si tratta di un gesto simbolico, sottolinea la Normale di Pisa, volto a “continuare a tenere accesi i riflettori sulla situazione che scuole e accademie statunitensi stanno vivendo in questa fase”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - La Normale di Pisa contro la censura di Trump: acquista i libri messi al bando dal presidente Usa Articoli correlati La Normale di Pisa compra i libri messi al bando da Trump negli Usa: «Temiamo il ritorno ai tempi bui di quando bruciavano i testi»La Scuola Normale Superiore di Pisa ha deciso di acquistare e rendere accessibili agli studiosi italiani circa quaranta dei 381 libri rimossi dalla... Libri censurati negli Usa: la Scuola Normale di Pisa accoglie i testi banditi contro la “woke culture”La Scuola Normale di Pisa compra 40 testi inclusivi banditi dalla marina militare americana, tutelando la libertà di studio accademico L'articolo . Altri aggiornamenti su La Normale di Pisa contro la censura di... Temi più discussi: Contro la censura: acquistati una quarantina dei 381 libri rimossi dalla Biblioteca dell’Accademia Navale degli Stati Uniti; Libri censurati negli Usa: la Scuola Normale di Pisa accoglie i testi banditi contro la woke culture; La Normale di Pisa contro la censura: acquista 38 tra i 381 libri messi all’indice da Trump; La lezione della Normale di Pisa a Trump: No alla paura della diversità, nella nostra biblioteca i libri censurati negli Usa. La Normale di Pisa compra parte dei libri censurati da Trump nella guerra alla 'woke culture'Sono 40 volumi sugli oltre 380 messi al bando e rimossi lo scorso anno dalla Biblioteca dell'Accademia navale Usa ... rainews.it La lezione della Normale di Pisa a Trump: «No alla paura della diversità, nella nostra biblioteca i libri censurati negli Usa»I volumi rimossi dall’Accademia Navale Usa si trovano nella sede di Firenze. Negli Usa sono stati cancellati tra il 2022 e il 2023 circa 10.000 libri. corrierefiorentino.corriere.it ALLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA I LIBRI CENSURATI DA TRUMP CONTRO LA WOKE CULTURE- Diventeranno il "Fondo Nimitz" - L'articolo: https://toscana.news-24.it/2026/03/23/i-libri-censurati-da-trump-alla-normale-di-pisa/fbclid=IwdG - facebook.com facebook La Normale di Pisa acquista una parte dei libri messi al bando da Trump: «Temiamo il ritorno di anni oscuri, come ai tempi del Ku Klux Klan» x.com