La Normale di Pisa compra i libri messi al bando da Trump negli Usa | Temiamo il ritorno ai tempi bui di quando bruciavano i testi

La Scuola Normale Superiore di Pisa ha acquistato circa quaranta dei 381 libri rimossi dalla Biblioteca Nimitz dell’Accademia Navale di Annapolis, negli Stati Uniti, circa un anno fa. La decisione è stata presa per garantire l’accesso agli studi e prevenire possibili restrizioni nella consultazione di testi considerati importanti. L’istituzione ha espresso preoccupazione riguardo a un possibile ritorno a pratiche di censura e di limitazione dei libri.

La Scuola Normale Superiore di Pisa ha deciso di acquistare e rendere accessibili agli studiosi italiani circa quaranta dei 381 libri rimossi dalla Biblioteca Nimitz dell’Accademia Navale degli Stati Uniti ad Annapolis, nel Maryland, circa un anno fa. L’iniziativa è stata motivata dall’istituto come un gesto simbolico «per continuare a tenere accesi i riflettori sulla situazione che scuole e accademie statunitensi stanno vivendo in questa fase» e sarà ufficialmente presentata lunedì prossimo nell’aula magna di Palazzo Vegni, sede fiorentina della Normale. «Vediamo – spiegano dall’ateneo – un ritorno di tempi scuri nei quali vengono... 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Libri censurati negli Usa: la Scuola Normale di Pisa accoglie i testi banditi contro la “woke culture”La Scuola Normale di Pisa compra 40 testi inclusivi banditi dalla marina militare americana, tutelando la libertà di studio accademico L'articolo . Leggi anche: Bruce Springsteen annuncia il tour: “Tempi bui, valori Usa sotto attacco” Contenuti utili per approfondire La Normale di Pisa compra i libri messi... Temi più discussi: Contro la censura: acquistati una quarantina dei 381 libri rimossi dalla Biblioteca dell’Accademia Navale degli Stati Uniti; Libri censurati negli Usa: la Scuola Normale di Pisa accoglie i testi banditi contro la woke culture; La Normale di Pisa acquista una parte dei libri messi al bando da Trump: Temiamo il ritorno di anni oscuri, come ai tempi del Ku Klux Klan; La Normale di Pisa compra i libri messi al bando da Trump negli Usa: Temiamo il ritorno ai tempi bui di quando bruciavano i testi. La Normale di Pisa compra parte dei libri censurati da Trump nella guerra alla 'woke culture'Sono 40 volumi sugli oltre 380 messi al bando e rimossi lo scorso anno dalla Biblioteca dell'Accademia navale Usa ... rainews.it Libri censurati negli Usa: la Scuola Normale di Pisa accoglie i testi banditi contro la woke cultureLa Scuola Normale di Pisa compra 40 testi inclusivi banditi dalla marina militare americana, tutelando la libertà di studio accademico ... orizzontescuola.it La Normale di Pisa compra i libri messi al bando da Trump negli Usa: «Temiamo il ritorno ai tempi bui di quando bruciavano i testi» x.com Master Explorer si aggiudica il servizio di Business Travel della Scuola Normale Superiore di Pisa Un nuovo incarico da un’università di eccellenza conferma la crescita dell’operatore nel segmento corporate, in Italia e all’estero Master Explorer aggiunge un n facebook