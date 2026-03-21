Libri censurati negli Usa | la Scuola Normale di Pisa accoglie i testi banditi contro la woke culture

La Scuola Normale di Pisa ha acquistato 40 libri considerati inclusivi e banditi dalla marina militare americana, decidendo di integrarli nel proprio catalogo. La decisione si concentra sulla tutela della libertà di studio e di ricerca all’interno dell’istituzione. La scelta ha suscitato attenzione e discussione tra gli addetti ai lavori, evidenziando il confronto tra le pratiche di censura e la libertà accademica.

La Scuola Normale di Pisa compra 40 testi inclusivi banditi dalla marina militare americana, tutelando la libertà di studio accademico L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Formazione e ricerca congiunte: Scuola Normale ed École Normale Supérieure rinnovano la partnershipLa Scuola Normale Superiore di Pisa e l’École Normale Supérieure di Parigi hanno rinnovato e ampliato in una prospettiva ancora più internazionale... Intelligenza Artificiale contro il cancro, la Scuola Normale vince un finanziamento UePisa, 27 gennaio 2025 - La Scuola Normale vince un ERC-Proof of Concept (PoC) della Comunità europea per il progetto “Illume-4-Science”, coordinato... Altri aggiornamenti su Scuola Normale di Argomenti discussi: Contro la censura: acquistati una quarantina dei 381 libri rimossi dalla Biblioteca dell’Accademia Navale degli Stati Uniti. La Normale di Pisa acquista e mette a disposizione degli studiosi libri censurati negli Stati UnitiUn gesto simbolico per continuare a tenere accesi i riflettori sulla situazione che scuole e accademie statunitensi stanno vivendo in questa fase. La ... gonews.it Contro la censura, la Normale compra libri rimossi da Biblioteca Accademia navale UsaUn gesto simbolico per continuare a tenere accesi i riflettori sulla situazione che scuole e accademie statunitensi stanno vivendo in questa fase. (ANSA) ... ansa.it