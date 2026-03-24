Roma – È in piazza anche Chiara Braga, capogruppo del Pd alla Camera. Ha seguito il drappello che, dopo la conferenza stampa della segretaria Elly Schlein al Nazareno, ha raggiunto prima piazza Barberini poi piazza del Popolo. Perché va bene le interviste e le analisi del voto, ma una vittoria di popolo va festeggiata col popolo, possibilmente nell’omonima piazza. Braga, un risultato così roseo, sia sincera, non ve lo aspettavate. "Quello consegnatoci dagli italiani è un risultato netto. Ci dice con estrema chiarezza che non si può stravolgere la Costituzione a colpi di maggioranza, con il solo obiettivo di incidere sull’equilibrio dei poteri e sull’autonomia della magistratura”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chiara Braga (Pd): “Vittoria netta al referendum, capitale da coltivare. Primarie di coalizione per il candidato premier? Pronti da tempo”

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