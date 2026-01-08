L' Informagiovani al servizio degli studenti | due giornate di orientamento per la scelta della scuola superiore

L’Informagiovani di Falconara Marittima organizza due giornate di orientamento rivolte agli studenti delle scuole medie, offrendo un supporto gratuito nella scelta della scuola superiore. L’iniziativa mira a fornire informazioni chiare e utili per aiutare i giovani a orientarsi nel percorso educativo, facilitando decisioni consapevoli e informate per il proprio futuro scolastico.

FALCONARA MARITTIMA – L’Informagiovani di Falconara Marittima si mette al servizio degli studenti delle medie che devono scegliere la scuola superiore: sarà offerto gratuitamente un primo orientamento sul percorso scolastico da intraprendere. Domani 9 gennaio e venerdì 23 gennaio, dalle 16 alle. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: Orientamento/2, Che cosa è una città: Giornate di orientamento della Scuola Superiore Meridionale Leggi anche: Orientamente, via al servizio che supporta la scelta della Scuola Superiore Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Russi: Come migliorare i servizi Informagiovani, la parola a chi ha dai 15 ai 25 anni - Il Comune di Russi è partner del progetto UniVERSOgiovani, presentato dal Comune di Ravenna e cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito della L. ravennawebtv.it

Informagiovani, servizio in crescita: "Punto di ascolto e orientamento" - Quando venne inaugurato erano probabilmente già chiare le potenzialità del servizio, ma competenza e professionalità degli operatori presenti a Spazio 29 hanno contribuito a rendere l’Informagiovani ... ilrestodelcarlino.it

Auguri di cuore di Buone Feste dal personale dell’Informagiovani e dalle ragazze del Servizio Civile! - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.