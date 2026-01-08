L' Informagiovani al servizio degli studenti | due giornate di orientamento per la scelta della scuola superiore

L’Informagiovani di Falconara Marittima organizza due giornate di orientamento rivolte agli studenti delle scuole medie, offrendo un supporto gratuito nella scelta della scuola superiore. L’iniziativa mira a fornire informazioni chiare e utili per aiutare i giovani a orientarsi nel percorso educativo, facilitando decisioni consapevoli e informate per il proprio futuro scolastico.

FALCONARA MARITTIMA – L’Informagiovani di Falconara Marittima si mette al servizio degli studenti delle medie che devono scegliere la scuola superiore: sarà offerto gratuitamente un primo orientamento sul percorso scolastico da intraprendere. Domani 9 gennaio e venerdì 23 gennaio, dalle 16 alle. 🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

