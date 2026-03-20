Musica in corsia la musica che cura

La musica in corsia torna con la sua seconda edizione, portando il suono direttamente nei reparti ospedalieri. L’iniziativa coinvolge operatori sanitari e pazienti, che condividono momenti di ascolto e interazione attraverso le note musicali. L’obiettivo è offrire un’esperienza sensoriale diversa, in grado di migliorare il rapporto tra chi sta in ospedale e il mondo esterno.

La musica come cura, come ascolto, come relazione. Dopo il successo della 2° edizione, torna Musica in Corsia, il progetto promosso dalla Fondazione Antonio Carlo Monzino e sostenuto da Fondazione Banco Popolare di Milano, che porta momenti musicali dal vivo all’interno delle strutture ospedaliere della Lombardia, creando incontri profondi tra giovani musicisti, pazienti, famiglie e operatori sanitari. Un’iniziativa che nasce dalla convinzione che la musica sia un linguaggio universale, capace di alleviare la sofferenza, ridurre stress e ansia, restituire umanità anche nei luoghi più fragili. Un vero e proprio abbraccio senza parole, che trasforma l’ascolto in esperienza condivisa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Musica in corsia, la musica che cura Articoli correlati “La musica resta un istinto, un linguaggio che si adatta, che sopravvive a ogni formato”: Giacomo Maiolini e la storia di Time Records, la discografica che ha segnato la musica dance“Oggi siamo dentro un’altra trasformazione: l’intelligenza artificiale e? gia? parte del presente, anche se ancora non sappiamo fino a che punto... Vittorio Grigolo, musica che cura. Arie senza tempo al galà per KomenVittorio Grigolo non finirà mai di dire ‘grazie’ a Luciano Pavarotti, fin da quel giorno del 2007 in cui il tenorissimo lo accolse nella sua casa di... Musica che Cura Una selezione di notizie su Musica in corsia la musica che cura Temi più discussi: La musica in corsia per ridurre lo stress di pazienti e operatori; Poesie e note in corsia: studenti in musica alla Casa della Comunità di Casalecchio di Reno; All'ospedale di Siena la danza arriva in corsia con i professionisti del balletto: Ogni volta applausi ed emozione, ma il ministero non ci finanzia; Lo yoga entra in corsia al Noa: un nuovo alleato nel percorso di cura oncologica. Musica in corsia, la musica che curaLa musica come cura, come ascolto, come relazione. Dopo il successo della 2° edizione, torna Musica in Corsia, il progetto promosso dalla Fondazione Antonio Carlo Monzino e sostenuto da Fondazione Ban ... ilgiornale.it Musica in corsia: al via il progetto di welfare culturaleSIENA. Proseguono le iniziative di welfare culturale nell’ambito dell’umanizzazione delle cure all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Dopo ... ilcittadinoonline.it Tre giorni di appuntamenti tra concerti, incontri e proiezioni: dal live inaugurale al dialogo con grandi autori, il programma intreccia racconto musicale, cinema d’autore e approfondimento culturale LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/03/baff-tra-musica - facebook.com facebook Viviamo giorni amari, torbidi, ingiusti, e spingono a farsi delle domande, quelle che dovremmo farci sempre ma che in questi momenti assumono un significato più profondo. La musica, di cui ci occupiamo costantemente, può fare qualcosa x.com