È stato avviato il cantiere sulla strada provinciale 30, che collega Santa Ninfa a Castelvetrano. L’intervento, finanziato con 4,7 milioni di euro, mira a migliorare la viabilità nella zona. Lavori in corso per realizzare interventi di sistemazione e manutenzione sulla carreggiata. La riattivazione del cantiere rappresenta l’inizio di un progetto volto a rendere più sicuro e più scorrevole il tragitto.

Il cantiere sulla strada provinciale 30 è finalmente attivo, collegando Santa Ninfa a Castelvetrano con un investimento di 4,7 milioni di euro. Questa opera non è solo una riparazione tecnica ma rappresenta un nodo cruciale per la viabilità della Valle del Belice, frutto di un coordinamento tra Governo, Regione ed enti locali. L’avvio dei lavori segna la concretizzazione di un iter amministrativo avviato nel 2021, che ha superato le fasi iniziali di progettazione e approvazione. La struttura stradale presenta dissesti e deformazioni che hanno reso il transito pericoloso e difficile per i residenti e gli operatori economici della zona. L’intervento copre sia la manutenzione ordinaria che quella straordinaria, mirando a ripristinare la sicurezza e l’efficienza dell’asse viario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - SP 30: 4,7 milioni per salvare la viabilità tra Santa Ninfa

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