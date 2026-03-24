"La Maceratese ha fatto bene contro un avversario di valore, ma gli episodi non hanno girato dalla nostra parte". Il capitano Pablo Lucero parla della sconfitta a casa dell’ Atletico Ascoli dove è iniziata la gestione dell’allenatore Maurizio Lauro, subentrato in settimana a Possanzini. "Anche per l’avversario – aggiunge il difensore – abbiamo deciso di non prenderli molto alti, loro palleggiano bene e hanno idee chiare e codificate per cui li abbiamo aspettati sulla trequarti". Sul risultato ancora in parità Gagliardi ha calciato una punizione colpendo il palo alla sinistra del portiere con la palla che è poi carambolata su quello alla destra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Maceratese resta a mani vuote: "Gli episodi non ci hanno premiato"

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