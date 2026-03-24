La Maceratese resta a mani vuote | Gli episodi non ci hanno premiato
"La Maceratese ha fatto bene contro un avversario di valore, ma gli episodi non hanno girato dalla nostra parte". Il capitano Pablo Lucero parla della sconfitta a casa dell’ Atletico Ascoli dove è iniziata la gestione dell’allenatore Maurizio Lauro, subentrato in settimana a Possanzini. "Anche per l’avversario – aggiunge il difensore – abbiamo deciso di non prenderli molto alti, loro palleggiano bene e hanno idee chiare e codificate per cui li abbiamo aspettati sulla trequarti". Sul risultato ancora in parità Gagliardi ha calciato una punizione colpendo il palo alla sinistra del portiere con la palla che è poi carambolata su quello alla destra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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