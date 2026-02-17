A L’Aquila è la solita Maceratese Gioca bene ma resta a mani vuote

A L’Aquila, la Maceratese ha perso ancora una partita, nonostante abbia mostrato un buon gioco. La squadra ha dominato sul campo e creato diverse occasioni, ma alla fine non è riuscita a segnare. I tifosi sono rimasti delusi, poiché le difficoltà davanti alla porta continuano a pesare sulla squadra.

Verrebbe da dire: la solita Maceratese che gioca bene, si prende i complimenti degli avversari ma poi alla fine esce sconfitta con un nulla di fatto e tanta amarezza. È il copione andato in scena domenica allo Stadio Gran Sasso D'Italia nel capoluogo abruzzese, dove i biancorossi hanno tenuto testa alla corazzata aquilana interpretando la gara con grande personalità e qualità. Ma ancora una volta, come con il Teramo, sono stati fatali i minuti finali di una ripresa che però, dopo un ottimo primo quarto d'ora, ha visto la Rata calare fisicamente e abbassarsi troppo. La gara di domenica ha evidenziato però ancora una volta i limiti strutturali dal punto vista fisico e le difficoltà della Maceratese sulle palle inattive, decisive in negativo per l'ennesima volta in stagione.