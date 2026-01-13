La Maceratese è uscita sconfitta dalla partita casalinga contro l’Ostiamare, evidenziando l'importanza di una prestazione senza errori contro avversari competitivi. Leonardo Mastrippolito, difensore esterno della squadra, sottolinea come ogni leggerezza possa essere punita, richiamando l’attenzione sull’esigenza di concentrazione e precisione in ogni momento del match.

"Contro certi avversari c’è da fare tutto bene altrimenti ti puniscono". Leonardo Mastrippolito, difensore esterno della Maceratese, parla della sconfitta interna con l’Ostiamare. "Siamo partiti bene e poi - aggiunge - ci siamo difesi avendo davanti un avversario forte, magari avremmo potuto fare meglio nelle battute finali del primo tempo quando ci siamo abbassati un po’ troppo smettendo anche di giocare". Il gol del pareggio è arrivato oltretutto da una rimessa laterale che sembrava fosse della Maceratese. "Anche noi – confida il giocatore – eravamo convinti dal campo che fosse nostra, invece l’assistente arbitrale l’ha assegnata a loro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maceratese a mani vuote: "Pagata ogni leggerezza"

Leggi anche: Rimonta Conegliano, Vallefoglia a mani vuote

Leggi anche: Assalto alla gioielleria: ladri in fuga a mani vuote

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Maceratese, la trasferta è amara. Osorio sbaglia il rigore. Pari sfumato - Mattatore del pomeriggio l’ex Recanatese Paudice che con una doppietta nella ripresa regala tre punti ... ilrestodelcarlino.it

Il ragazzo, maceratese, è stato sottoposto ad un intervento multidisciplinare di grande precisione e potrà tornare ad usare le mani - facebook.com facebook

CALCIO - La Maceratese travolge il Chieti, mentre la Recanatese torna a mani vuote da Fossombrone. In Eccellenza il Trodica espugna Fermignano, mentre vincono... x.com