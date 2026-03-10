La Liga | Barça vince con fatica a San Mames ma il Madrid resta in scia a -4

Il Barcellona ha conquistato una vittoria difficile a San Mames contro il Bilbao, mentre il Real Madrid mantiene il secondo posto a quattro punti di distanza. La Liga continua con le squadre principali che incontrano ostacoli e partite combattute, senza grandi sorprese per ora. La sfida tra le big prosegue con le stesse dinamiche di sempre, senza indebolimenti evidenti.

Bilbao (Spagna) 9 marzo 2026 - Le big faticano, soffrono, ma la sostanza di questa Liga non cambia. Le prime quattro vincono tutte quante e mantengono invariate le distanze in vetta, mentre dietro si accorcia sempre più la classifica, costruendo un gruppo compatissimo, dove in poche gare si può passare dall'ebrezza dell'Europa alla paura della retrocessione. Si compatta la classifica in un turno dove ci sono tanti pareggi e tutte le squadre in zona retrocessione muovono i loro punteggi. L'esito delle partite del weekend. Ad aprire il weekend di calcio spagnolo comincia dalla Galizia, dove in campo c'è il Real Madrid, protagonista di una gara complicatissima in casa del Celta Vigo.