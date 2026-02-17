La Liga | Il Real vince e attende la risposta del Barça l' Atletico cade contro il Rayo

Il Real Madrid ha conquistato una vittoria importante contro il Valencia, che gli permette di salire al comando della Liga. La squadra di Carlo Ancelotti ha segnato due gol nel primo tempo, mettendo pressione sul Barcellona, che deve ancora giocare la sua partita. Nella stessa giornata, l’Atletico Madrid ha subito una sconfitta casalinga contro il Rayo Vallecano, perdendo tre punti fondamentali.

FILIPPO MONETTI Madrid (Spagna) 16 febbraio 2026 - Il Real Madrid torna in testa alla classifica, ma si attende ancora la replica del Barcellona. I blancos vincono la propria sfida di questa ventiquattresima giornata e salgono momentaneamente in vetta, mentre i catalani dovranno scavalcare nuovamente i madrileni vincendo il derby regionale contro il Girona. Cade invece nel suo derby cittadino l' Atletico Madrid, colpito e affondato dal Rayo. In un turno ricco di sfide e rivalità, il Valencia si è aggiudicato la sfida stracittadina contro il Levante, mentre il Real Betis insegue il sogno Champions, conquistanto bottino pieno a Palma di Maiorca. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Liga: Il Real vince e attende la risposta del Barça, l'Atletico cade contro il Rayo La Liga: il Barça supera la prova del 9, Real forza 5 contro il Betis, rallenta l'AtleticoIl primo weekend di calcio in Liga 2026 ha visto il Barcellona superare con successo la prova del nove, mentre il Real Madrid ha ottenuto una vittoria importante contro il Betis. La Liga: Il Barça cade a San Sebastian, il Real vince ed è di nuovo a -1Nella giornata di calcio spagnolo, il Real Madrid ottiene una vittoria che lo avvicina alla vetta, mentre il Barcellona subisce una sconfitta inattesa a San Sebastian. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il Real torna a -1 dalla vetta, Valencia sconfitto 2-0; Il Real Madrid non si ferma più: ottava vittoria di fila e +2 sul Barcellona; Barcellona, tris al Maiorca e allungo in classifica sul Real Madrid. Rinviata Rayo-Oviedo; Vinicius riporta il Real Madrid in vetta alla Liga. La battaglia psicologica per il vertice della La Liga: da quattro punti sotto a due sopraLa recente rivalità tra le due squadre, accentuata dai risultati altalenanti, accresce il livello di competizione in La Liga. Gli allenatori delle due squadre sono in costante ricerca di nuove ... napolipiu.com Real Madrid-Real Sociedad: La Liga – squadre, orari d’inizio, formazioniChi: Real Madrid-Real SociedadChe cosa: Liga spagnolaDove: Stadio Bernabeu di Madrid, SpagnaQuando: Sabato 14 febbraio, alle 21:00 (20:00 GMT)Come seguire: Avremo tutta la preparazione su Oltre La Lin ... oltrelalinea.news #Liga, #Barcellona ko con il #Girona. Il Real Madrid ora è primo x.com Real Madrid Ta Haye Teburin Gasar La Liga Da Ratar Maki Biyu, Bayan Barcelona Ta Kwashi Kashin¨ta A Hannun Girona Da Ci 2-1, Tare Kuma Da Horo Mai Tsanani A Daren Yau facebook