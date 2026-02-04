Basket in carrozzina Santo Stefano superiore Vicenza non ha scampo

La Santo Stefano Kos Group ha conquistato una vittoria netta a Vicenza. La squadra si è imposta con un punteggio di 77-45, dominando fin dall’inizio. La partita si è aperta con una serie di contropiedi di Amit Vigoda, che ha dato il ritmo alla gara. La differenza tra le due squadre si è vista già nel primo tempo, quando i veneti hanno faticato a trovare il bandolo della matassa. Alla fine, il match si è concluso senza grosse preoccupazioni per i campioni in carica.

La Santo Stefano Kos Group è tornata da Vicenza vincendo 77-45 (36-18): partita a senso unico sul parquet veneto, aperta con una serie di contropiedi concretizzati da Amit Vigoda. I locali, esordienti in serie A, hanno giocato con impegno ed ordine ma non è stato sufficiente ad evitare una pesante sconfitta contro un avversario più quotato ed organizzato. Il divario nel punteggio è aumentato minuto dopo minuto, superando le 30 lunghezze. Il favorevole trend della sfida ha permesso a coach Roberto Ceriscioli di impiegare tutti i ragazzi, ruotandoli e ricevendo da loro ottimi riscontri tecnici ed agonistici.

