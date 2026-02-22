Basket in carrozzina La Santo Stefano è in finale di Coppa Italia

La squadra di basket in carrozzina Santo Stefano Kos Group ha vinto la semifinale di Coppa Italia contro i campioni d’Italia di Briantea 84 Cantù con un punteggio di 73-57. La partita si è decisa grazie a una prestazione solida, che ha permesso ai padroni di casa di allungare nel punteggio nel secondo tempo. La finale si giocherà tra due settimane, con la formazione di Santo Stefano pronta a sfidare la rivale.

Con una prestazione super, la Santo Stefano Kos Group batte 73-57 (21-15, 41-25, 62-38) i campioni d'Italia della Briantea 84 Cantù nella prima semifinale valida per la Coppa Italia. I ragazzi di coach Ceriscioli affrontano gli avversari con grande personalità, superandoli in modo netto, costringendoli con una difesa blindatissima ad una percentuale realizzativa di appena il 35 per cento dal campo (gli adriatici rispondono con il 50,8 per cento). Il gioco dei portopotentini è fluido e incisivo, le realizzazioni frequenti; notevole il loro 6 su 9 nelle triple, una precisione che tarpa le ali ai brianzoli, scesi in campo con i favori del pronostico.