La geopolitica del jogging

La portaerei Charles de Gaulle, una delle navi più grandi della sua categoria, è stata recentemente protagonista di aperture mediatiche e di analisi nel settore militare. La sua presenza in determinate aree ha attirato l’attenzione di osservatori internazionali, mentre le attività a bordo sono state oggetto di discussione tra esperti di strategia e sicurezza. La nave è spesso al centro di discussioni legate alle dinamiche geopolitiche e militari globali.

La portaerei Charles de Gaulle non è esattamente un oggetto discreto e di certo non passa inosservato. È una città galleggiante con ambizioni militari, una massa di acciaio che per definizione dovrebbe stare dentro una geometria di riservatezza, procedure, compartimentazioni, silenzi. Eppure anche lì, su quel ponte che non nasce per ospitare la spontaneità ma la disciplina, è bastata un’attività registrata su Strava, app di fitness, per consentire di dedurne la posizione nel Mediterraneo. C’è qualcosa di quasi comico, se non fosse così istruttivo, nell’idea che una delle piattaforme simbolo della proiezione militare contemporanea finisca raccontata da una corsa tonificante di un suo ufficiale. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - La geopolitica del jogging Articoli correlati Leggi anche: La pasta, i dazi e la geopolitica del cibo: inchiesta sulle tariffe Usa e sugli equilibri del Made in Italy L’era del petrolio non è finita: l’oro nero continuerà a plasmare la geopoliticadi Andrea De Tommasi, Redazione sito ASviS – Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, pubblicato il 13 gennaio 2025 Una volta, parlando con... Health Over Protocol Macron Spotted Jogging In China’s Chengdu Tutto quello che riguarda La geopolitica del jogging Discussioni sull' argomento Breaking Point - la geopolitica della settimana; A Rezzato la Geopolitica dello spazio con Emilio Cozzi; IL CONTINENTE INQUIETO: LA GEOPOLITICA DEL TERRORE IN AFRICA NEL 2026; Baseball, Venezuela sul tetto del mondo: l’impresa contro gli USA tra sport e geopolitica. La geopolitica del joggingLa portaerei Charles de Gaulle non è esattamente un oggetto discreto e di certo non passa inosservato. È una città galleggiante con ambizioni militari, una massa di acciaio che per definizione dovrebb ... panorama.it Referendum giustizia 2026: anatomia di una sconfitta tra fratture generazionali, crisi geopolitica e tensioni interne alla destra - facebook.com facebook La rassegna geopolitica della giornata Unione Europea e Australia siglano l’accordo di libero scambio e altre notizie interessanti A cura di @mirkomussetti Carte di @lauracanali2 x.com