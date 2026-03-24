La geopolitica del jogging

Da panorama.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La portaerei Charles de Gaulle, una delle navi più grandi della sua categoria, è stata recentemente protagonista di aperture mediatiche e di analisi nel settore militare. La sua presenza in determinate aree ha attirato l’attenzione di osservatori internazionali, mentre le attività a bordo sono state oggetto di discussione tra esperti di strategia e sicurezza. La nave è spesso al centro di discussioni legate alle dinamiche geopolitiche e militari globali.

La portaerei Charles de Gaulle non è esattamente un oggetto discreto e di certo non passa inosservato. È una città galleggiante con ambizioni militari, una massa di acciaio che per definizione dovrebbe stare dentro una geometria di riservatezza, procedure, compartimentazioni, silenzi. Eppure anche lì, su quel ponte che non nasce per ospitare la spontaneità ma la disciplina, è bastata un’attività registrata su Strava, app di fitness, per consentire di dedurne la posizione nel Mediterraneo. C’è qualcosa di quasi comico, se non fosse così istruttivo, nell’idea che una delle piattaforme simbolo della proiezione militare contemporanea finisca raccontata da una corsa tonificante di un suo ufficiale. 🔗 Leggi su Panorama.it

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