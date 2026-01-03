La pasta i dazi e la geopolitica del cibo | inchiesta sulle tariffe Usa e sugli equilibri del Made in Italy

L’accordo tra Italia e Stati Uniti ha portato alla riduzione dei dazi sulla pasta italiana, influenzando i prezzi e i mercati. Questa scelta si inserisce in un quadro più ampio di dinamiche geopolitiche e commerciali che coinvolgono il Made in Italy. In questa inchiesta analizziamo le implicazioni delle tariffe, i loro effetti sui consumatori e gli equilibri internazionali nel settore alimentare.

Il governo degli Stati Uniti ha tagliato i dazi sulla pasta italiana. Dazi che avrebbero quasi raddoppiato il costo di molti marchi per i consumatori. Il presidente Usa Donald Trump aveva minacciato di imporre dazi fino al 92% sulle aziende italiane produttrici di pasta. Il tycoon accusato 13 produttori, tra cui Barilla, La Molisana e Pastificio Lucio Garofalo, di vendere i loro prodotti a prezzi ingiustamente bassi. Il valore complessivo delle vendite di pasta negli Stati Uniti è stimato intorno ai 770 milioni di dollari l'anno. Stati Uniti, la pasta italiana torna competitiva dopo la riduzione dei dazi - Gli Stati Uniti hanno ridotto le aliquote dei dazi antidumping sulla pasta italiana prima della conclusione formale dell'indagine prevista per marzo 2026.

