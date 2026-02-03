L’era del petrolio non è finita | l’oro nero continuerà a plasmare la geopolitica

L’industria del petrolio continua a influenzare le scelte politiche e leconomia mondiale, anche se si parla molto di energie rinnovabili. Nonostante gli investimenti in fonti alternative, il petrolio resta un elemento centrale per molti Paesi. La guerra in Ucraina e le tensioni in Medio Oriente mostrano come il controllo delle risorse energetiche resti un tema caldo. La domanda di oro nero non si riduce, e con essa anche le mosse dei paesi produttori e consumatori. La partita sul petrolio, insomma, non è finita.

di Andrea De Tommasi, Redazione sito ASviS – Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, pubblicato il 13 gennaio 2025 Una volta, parlando con studenti di economia a Caracas,  Juan Pablo Pérez Alfonzo, uno dei padri della politica petrolifera venezuelana, disse che “il petrolio è l’escremento del diavolo”. Intendeva che la dipendenza dal greggio può avvelenare l’economia e le istituzioni di un Paese, trasformando una ricchezza potenziale in una trappola. A distanza di decenni, quell’immagine è tornata attuale con l’ operazione militare in Venezuela  culminata nella cattura del presidente  Nicolás Maduro  e della moglie  Cilia Flores, allo scopo di neutralizzare un regime definito illegittimo e assicurarsi il controllo delle ingenti riserve petrolifere venezuelane.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

