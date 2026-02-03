L’era del petrolio non è finita | l’oro nero continuerà a plasmare la geopolitica

L’industria del petrolio continua a influenzare le scelte politiche e leconomia mondiale, anche se si parla molto di energie rinnovabili. Nonostante gli investimenti in fonti alternative, il petrolio resta un elemento centrale per molti Paesi. La guerra in Ucraina e le tensioni in Medio Oriente mostrano come il controllo delle risorse energetiche resti un tema caldo. La domanda di oro nero non si riduce, e con essa anche le mosse dei paesi produttori e consumatori. La partita sul petrolio, insomma, non è finita.

di Andrea De Tommasi, Redazione sito ASviS – Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, pubblicato il 13 gennaio 2025 Una volta, parlando con studenti di economia a Caracas, Juan Pablo Pérez Alfonzo, uno dei padri della politica petrolifera venezuelana, disse che “il petrolio è l’escremento del diavolo”. Intendeva che la dipendenza dal greggio può avvelenare l’economia e le istituzioni di un Paese, trasformando una ricchezza potenziale in una trappola. A distanza di decenni, quell’immagine è tornata attuale con l’ operazione militare in Venezuela culminata nella cattura del presidente Nicolás Maduro e della moglie Cilia Flores, allo scopo di neutralizzare un regime definito illegittimo e assicurarsi il controllo delle ingenti riserve petrolifere venezuelane.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Petrolio Gioco

Roberto Saviano afferma che l'azione degli Stati Uniti in Venezuela è principalmente una mossa di natura geopolitica, distanziandosi da motivazioni legate al narcotraffico o alle risorse petrolifere.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Petrolio Gioco

Argomenti discussi: Venezuela. Svolta storica sul petrolio: via libera alla privatizzazione dopo l’arresto di Maduro; Previsioni Prezzo Petrolio e Gas Naturale: Forti Arretramenti, Gas Naturale in Picchiata; Il grande gioco del rilancio del petrolio venezuelano; Perché Trump invita Cina e India a prendere il petrolio del Venezuela?.

L’era del petrolio non è finita: l’oro nero continuerà a plasmare la geopoliticadi Andrea De Tommasi, Redazione sito ASviS – Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, pubblicato il 13 gennaio 2025 Una volta, parlando con studenti di economia a Caracas, Juan Pablo Pérez Alfon ... ildenaro.it

Greggio Vendita del petrolio venezuelano, Vitol e Trafigura accusate di corruzioneDue società di trading globali – con hub anche in Svizzera – che hanno mediato un accordo con l'amministrazione Trump per la vendita di petrolio venezuelano erano state precedentemente perseguite per ... bluewin.ch

Negli ultimi mesi Cuba è finita sotto una pressione economica sempre più intensa da parte degli Stati Uniti, con il petrolio trasformato nella principale leva politica. L’amministrazione di Donald Trump ha progressivamente bloccato le forniture energetiche dirett - facebook.com facebook