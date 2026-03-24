Gli under 35 hanno partecipato alle urne per il referendum sulla giustizia, esprimendo una maggioranza favorevole al no. I giovani si sono informati sui social media e hanno preso una decisione consapevole, dimostrando che l’interesse per le questioni politiche e legali tra questa fascia di età è più forte di quanto si pensasse. La loro votazione ha avuto un ruolo rilevante nei risultati finali.

Abbiamo deciso di fare una cosa semplice, ma al tempo stesso significativa: ascoltarli. Abbiamo raccolto alcune testimonianze di giovani della gen z, chiedendo loro se hanno votato, perché hanno scelto una determinata opzione, dove si sono informati e se, nel caso dei fuorisede, abbiano incontrato difficoltà che hanno limitato l’esercizio del loro diritto. «Ho votato no al Referendum Giustizia perché il sorteggio dei magistrati, disciplinato da legge ordinaria, avrebbe dato troppo margine al parlamento di poter influenzare le nomine nei due CSM. Penso che la mia generazione abbia votato no perché la deriva antidemocratica che sta caratterizzando i Paesi membri dell’Unione Europea abbia reso il dibattito sulla magistratura centrale per il futuro della nostra di democrazia». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La gen z ha votato (e ha deciso): perché gli under 35 hanno detto no al referendum sulla giustizia

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