Gli italiani iscritti all’AIRE, l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, hanno votato per posta nel referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 sulla riforma della giustizia. Il plico elettorale è arrivato direttamente a casa, è stato compilato, e andava rispedito al consolato di riferimento entro giovedì 19 marzo 2026, alle ore 16 locali. Una procedura consolidata, ma con scadenze rigide che non ammettono ritardi. La base legale è la legge n. 459 del 27 dicembre 2001: tutti i cittadini italiani iscritti all’AIRE e inseriti nelle liste elettorali potevano esprimere il proprio voto per corrispondenza, senza tornare fisicamente in Italia. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Referendum costituzionale sulla giustizia 2026: come hanno votato gli italiani all’estero: saranno decisivi?

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