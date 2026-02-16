ajagba mette al tappeto martin due volte e vince per ko al quarto round

Efe Ajagba ha sconfitto Martin al quarto round, mettendolo a terra due volte e vincendo con un knockout. Durante la serata trasmessa su Paramount+, il peso massimo ha mostrato una forte determinazione, imponendo il suo ritmo contro l’esperto avversario. La vittoria ha rafforzato la sua posizione nel panorama della categoria.

in una serata di pugilato trasmessa su Paramount+, la scena dei pesi massimi è stata dominata da efe ajagba, che ha impresso un ritmo deciso contro l'ex campione charles martin. la prestazione ha mostrato progressi concreti, con Ajagba in grado di imporre controlli, distanze e potenza fino al definitivo verdetto di stoppata. l'inizio è apparso cauto, ma il trend ha preso rapidamente forma: nel terzo round Ajagba ha lanciato una violenta ondata di colpi che hanno messo in difficoltà martin. il veterano ha reso conto al conteggio, ma ha mostrato determinazione nel rialzarsi, mentre la dinamica dell'incontro virava decisamente a favore del nigeriano.

Umar Dzambekov ha sconfitto Ahmed Elbiali con un knockout nel secondo round, dimostrando tutta la sua determinazione sul ring.

