La forza di una donna torna con un episodio ad altissima tensione. Tra piani che sfuggono di mano, minacce sempre più concrete e una verità che rischia di emergere, gli equilibri si spezzano definitivamente nella dizi turca. Le anticipazioni di mercoledì 25 marzo, alle 16.00 su Canale 5. Nuovo appuntamento con La forza di una donna, in onda il 25 marzo su Canale 5, che porta in scena una puntata ricca di colpi di scena. Al centro della trama c'è ancora Bahar, alle prese con una situazione sempre più complicata e pericolosa, mentre le dinamiche con Ceyda e Bersan si fanno più tese. Tra decisioni sbagliate, minacce e sospetti che si fanno strada, la storia entra in una fase cruciale, destinata a cambiare gli equilibri tra i personaggi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La forza di una donna, anticipazioni 25 marzo 2026: Bahar, Ceyda e Bersan prendono il "pacco" sbagliato

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