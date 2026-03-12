La forza di una donna anticipazioni al 21 marzo | Bersan Ceyda e Bahar sono disperati

La forza di una donna, anticipazioni dal 16 al 21 marzo. Bersan, Ceyda e Bahar sono disperati perchè Cem ha scoperto la storia delle pentole. Cem scopre da Bersan la storia delle pentole bruciate e pretende subito un risarcimento. Furioso, arriva persino a minacciare di morte le tre donne, ordinando loro di pagare un debito di quattromila lire turche. Bersan, Ceyda e Bahar si trovano così in una situazione disperata. Il tentativo di Ceyda di ottenere il denaro da Hikmet fallisce quando l’uomo viene arrestato, lasciandole senza alcuna via d’uscita, continuano le anticipazioni de La forza di una donna. A quel punto Ceyda e Bersan prendono in considerazione un piano rischioso: rubare alla signora Fazilet. 🔗 Leggi su 2anews.it

