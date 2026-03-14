La forza di una donna anticipazioni dal 16 al 21 marzo | Cem minaccia Bahar Bersan e Ceyda

Ecco le anticipazioni e la trama de La forza di una donna da 16 al 21 marzo: cosa succede nelle prossime puntate della serie turca, in onda dal lunedì al sabato. Entriamo subito nel dettaglio e scopriamo cosa prevedono le anticipazioni de La forza di una donna dal 16 al 21 marzo. Secondo la trama Cem viene a sapere che le pentole sono state bruciate e s’infuria. L’imprenditore mette alle strette Bersan e minaccia di morte lei, Bahar e Ceyda. Se non salderanno il debito di 4mila lire, non ci sarà scampo per loro. Così la cantante pensa a un piano per estorcere il denaro al suo ex amante Hikmet, che viene poi arrestato. A questo punto Ceyda e Bersan pensano di derubare la signora Fazilet. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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