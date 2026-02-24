Sapete dove vive Raf? Non indovinerete mai | ecco la vita privata del cantante

Raf vive all’estero, ma mantiene un forte legame con l’Italia, e questa scelta ha suscitato molte curiosità. La causa risiede nella volontà di cercare nuove opportunità professionali e di vivere in un ambiente diverso. La sua famiglia lo sostiene e si sposta frequentemente tra i due paesi. La sua vita privata, fatta di spostamenti e di radici solide, continua a essere al centro dell’attenzione dei fan.

Raf oggi: residenza all'estero, legame con l'Italia, famiglia e successi di una carriera che dura da oltre quarant'anni. Ecco la casa (e le scelte) del cantautore di Self Control! Leggi anche: Il cantante Raf ha una malattia? Ecco tutta la verità sulla salute dell'artista Cantautore raffinato, voce iconica degli anni Ottanta e autore di brani entrati nella memoria collettiva, Raf è uno degli artisti italiani più riconoscibili di sempre. Dall' esplosione internazionale con Self Control fino alle ballate che hanno segnato intere generazioni, il suo percorso artistico è stato un continuo equilibrio tra anima pop, eleganza melodica e atmosfere dal respiro europeo.