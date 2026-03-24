La differenza tra l’avere un’opinione e ripetere quella degli altri

La discussione riguarda la distinzione tra esprimere un’opinione propria e ripetere quella altrui. Si sottolinea come si sia persa l’opportunità di mantenere una giurisdizione penale con regole più liberali, che garantiscono maggiore trasparenza nelle carriere dei magistrati e decisioni più giuste per i cittadini. La questione si concentra su aspetti legati alle garanzie e alla professionalità nel sistema giudiziario.

È condivisibile da oggi un pensiero comune:la repubblica giudiziaria italiana è pronta alla sua definitiva involuzione attraverso l’investitura del governo delle toghe. In tal senso, il messaggio post risultato diANMha sancito la nascita del partito che tutti noi sapevamo esistesse ed il rinfresco napoletano ne ha suggellato il dipinto. La mia professione mi fa vivere in ruoli e posti scomodi, in aule anguste, sale colloqui in carceri da terzo mondo. Per scelta o per passione,difendo chi in molti preferiscono vedere non difeso. Noi avvocati siamo abituati a vincere i nostri processi spesso da soli e a perdere al cospetto di tutti. Lo scranno dell’avvocato difensore è difficile da occupare ed oggi in pochi vogliono occuparlo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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