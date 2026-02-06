È importante avere un’opinione

Da anni Moreno Vantaggi e sua moglie Cinzia Cappannelli gestiscono con successo la Perugia Pratiche, un’azienda specializzata in pratiche auto. Collaborano con i concessionari più importanti della regione e sono considerati un punto di riferimento nel settore. La loro esperienza si vede nell’efficienza con cui risolvono ogni richiesta, garantendo un servizio rapido e affidabile.

Moreno Vantaggi e la moglie Cinzia Cappannelli sono i titolari della Perugia Pratiche. Da anni questa realtà, eccellenza nel campo delle pratiche auto, collabora con i più prestigiosi concessionari della regione ed è ormai punto di riferimento nella gestione di documenti nel settore della mobilità su strada. "La nostra prima sede è stata fondata nel 1999 a Ponte Felcino, mentre la seconda nel 2022 a San Sisto. Ci avvaliamo di tre preziose professioniste: Cinzia, Genni e Simona, le nostre collaboratrici". Agenzia Pratiche è sul territorio ormai da diverso tempo e grazie alla competenza, alla serietà e alla velocità che la distingue, ha instaurato un rapporto consolidato con i clienti privati che scelgono l’agenzia per operazioni come i passaggi, il rinnovo delle patenti e le demolizioni.🔗 Leggi su Lanazione.it

