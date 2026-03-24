Questa sera alle 21 salirà sul palco del Teatro Alighieri l’ Orchestra La Corelli, per dar vita al sesto appuntamento della stagione ’ Ravenna musica 2026 ’ dell’Associazione Mariani. Sul podio il direttore artistico dell’orchestra Jacopo Rivani. La Corelli è una delle principali realtà orchestrali del nostro territorio, consolidata da più di dieci anni di attività. Si è costituita ufficialmente in Società Cooperativa nel2015, completando i cinque anni fondamentali dell’esperienza dell’associazione per rinascere in una nuova forma, aperta ed efficiente. Nato a Ravenna, Jacopo Rivani, dopo il diploma in tromba, si è laureato in Direzione d’Orchestra al Conservatorio di Musica G. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Corelli diretta da Rivani

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