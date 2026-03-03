’Il Mare d’inverno’ La mostra fotografica di Giampiero Corelli

Dal 7 al 29 marzo, il Magazzino del Sale Torre di Cervia ospita la mostra fotografica intitolata ’Il Mare d’inverno’ di Giampiero Corelli. L’esposizione presenta una serie di scatti che ritraggono il mare durante la stagione fredda, offrendo una panoramica visiva sulla costa in questo periodo dell’anno. La mostra è aperta al pubblico per tutto il mese di marzo.

Dal 7 al 29 marzo il Magazzino del Sale Torre di Cervia ospita la mostra fotografica ’Il Mare d’inverno’, di Giampiero Corelli. Si tratta di un racconto della nostra Riviera attraverso le immagini del fotoreporter. La mostra, che registra la compartecipazione della Regione Emilia Romagna e del Comune di Cervia, è il frutto di un lavoro durato due anni e mezzo - dal 2024 al febbraio 2026 - su tutta la costa emiliano romagnola, dai Lidi di Volano fino a Cattolica, passando dai lidi ferraresi di Comacchio, quelli di Ravenna, Milano Marittima, Cervia, Pinarella e Tagliata, Cesenatico, Bellaria, Gatteo mare, Rimini, Riccione e Cattolica. "Il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

