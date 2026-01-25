Riparte la rassegna ’Armonie’ a Castel Bolognese, con un appuntamento dedicato all’Orchestra La Corelli. Un'occasione per riscoprire la musica classica in un contesto che unisce cultura, parole e sapori, creando un’esperienza completa e autentica. La manifestazione prosegue nel rispetto delle norme di sicurezza, offrendo al pubblico momenti di ascolto e confronto in un ambiente accogliente e ricco di fascino.

Tornano a intrecciarsi a Castel Bolognese musica, parole e sapori all’interno della rassegna ’ Armonie ’. Da oggi all’8 marzo 2026, la suggestiva cornice della ex chiesa di Santa Maria della Misericordia ospiterà quattro appuntamenti domenicali che attraversano generi, linguaggi e pubblici diversi: dalla grande musica sinfonica alle narrazioni per bambini, dalle performance che intrecciano corpo e suono fino ai progetti teatrali e musicali al femminile. Il programma si apre oggi alle 18 con un concerto dell’ Orchestra La Corelli, dedicato a Mendelssohn e Dvo?ák, e prosegue l’8 febbraio con uno spettacolo ispirato all’universo di Pippi Calzelunghe, affidato alla voce, al pianoforte e alla fisarmonica di Silvia Valtieri e alla narrazione di Teresa Maria Federici, in una proposta pensata per famiglie e bambini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riparte la rassegna ’Armonie’. Oggi spazio all’Orchestra La Corelli

