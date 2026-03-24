La competitività delle imprese | Le Marche? Meglio dell’Italia

Nelle Marche crescono in maniera considerevole gli investimenti e l’ occupazione, in particolar modo quella femminile. Sono questi gli elementi che caratterizzano maggiormente l’analisi del Rapporto Istat sulla competitività delle imprese che è stato presentato ieri alla Loggia dei Mercanti di Ancona. Il presidente nazionale dell’Istat Francesco Maria Chelli analizzando la situazione marchigiana ha detto: "Nelle Marche assistiamo a segnali incoraggianti in quanto abbiamo rilevato un aumento degli investimenti fissi lordi che sono cresciuti di più rispetto ad altre realtà". Dal rapporto emerge infatti che gli investimenti fissi lordi nelle Marche mostrano una dinamica più sostenuta rispetto alla media nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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