A Bruxelles pre-vertice sulla competitività Costa | Aumentare la dimensione delle nostre imprese

Questa mattina a Bruxelles si è aperto un incontro informale tra Italia, Belgio e Germania per parlare di competitività. I rappresentanti dei tre Paesi si sono riuniti nel castello di Alden-Biesen, nelle Fiandre, per coordinarsi prima del summit principale. Il ministro Costa ha sottolineato l’obiettivo di rafforzare le imprese italiane, puntando a farle crescere e diventare più grandi. La discussione si concentra sulle strategie per migliorare la posizione delle aziende europee sul mercato globale.

Bruxelles, 12 feb. (Adnkronos) - E' iniziata oggi, giovedì 12 febbraio, la riunione di coordinamento informale sui temi della competitività, organizzata da Italia, Belgio e Germania prima del summit informale nel castello di Alden-Biesen, nel comune di Bilzen a Limburgo nelle Fiandre. Non è chiaro dove si tenga il pre-summit (probabilmente non al castello), né chi vi partecipi (si parlava di una ventina di Paesi su 27, cosa che ha creato malumori tra gli esclusi). Presente l'ex presidente del Consiglio ed ex presidente della Bce Mario Draghi, che nella mattinata discuterà con i capi di Stato e di governo.

