Pesca pubblicata la graduatoria | 8 milioni di euro per la competitività delle imprese siciliane

È stata pubblicata la graduatoria definitiva relativa all’avviso pubblico della Regione Sicilia, destinata a finanziare progetti per migliorare la competitività e la sicurezza nel settore della pesca e dell’acquacoltura. Con un investimento complessivo di 8 milioni di euro, questa iniziativa mira a supportare le imprese locali nella valorizzazione e nello sviluppo sostenibile delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti ittici.

È stata pubblicata sul sito istituzionale della Regione la graduatoria definitiva dell’avviso pubblico per la selezione di progetti finalizzati alla competitività e alla sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Dieci gli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Festa dell'Albero in 69 scuole siciliane: pubblicata la graduatoria Leggi anche: Camera di commercio, 4 milioni di euro per la competitività delle imprese ravennati Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. In arrivo la graduatoria unica per il secondo semestre di Medicina. Relazione annuale 2024 del Piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP) e Le Filiere 2024 Il Ministero della Salute, in qualità di organismo unico di coordinamento per il PCNP ha predisposto la Relazione annuale 2024 che viene pubblicata per rispettare - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.