La Cgil esclusa dal tavolo delle trattative al Comune | È antisindacale

La Cgil Fp ha annunciato di essere stata esclusa dal tavolo delle trattative presso il Comune di Latina riguardo al fondo delle risorse decentrate. La sigla sindacale ha definito la decisione

Duro attacco della Cgil Fp al Comune di Latina per l'esclusione del sindacato dal tavolo delle trattative per il fondo sulle risorse decentrate. "La battaglia in corso non riguarda solo le lavoratrici e i lavoratori dell'Ente, ma rappresenta un presidio di democrazia per tutta la provincia e per il Paese intero. Siamo di fronte a un paradosso istituzionale: mentre i cittadini, attraverso la recente vittoria del ‘No' al referendum sulla giustizia, hanno confermato la volontà di difendere i valori della Costituzione, il Comune di Latina sceglie la via dell'esclusione. Il segnale inviato dal corpo elettorale è chiaro: le regole fondamentali non si toccano. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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