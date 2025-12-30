Comune di Bologna tavolo sindacati senza accordo | dopo il no al referendum le trattative ripartono a gennaio

Il 29 dicembre si è svolto a Bologna un incontro tra il Comune e le rappresentanze sindacali riguardante il contratto integrativo dei dipendenti comunali. Tuttavia, l'incontro si è concluso senza un accordo, segnando la ripresa delle trattative che riprenderanno a gennaio, dopo il rifiuto del referendum da parte delle parti coinvolte.

L'incontro tenutosi il 29 dicembre tra il Comune di Bologna e le organizzazioni sindacali sul contratto integrativo dei dipendenti comunali si è concluso senza alcun tipo di accordo. Il referendum interno aveva già visto prevalere il "No" con una percentuale superiore al 70%, e al nuovo tavolo di.

Dipendenti del Comune di Bologna in sciopero con due cortei separati. E il sindaco li incontra - Bologna, 6 novembre 2025 – A Bologna è andato in scena lo sciopero dei dipendenti comunali proclamato dai sindacati, che chiedono più risorse per il salario del personale. ilrestodelcarlino.it

Bologna, i dipendenti comunali bocciano l'integrativo. Al referendum i «no» oltre il 70%: «Battuta l'arroganza» - Al referendum hanno prevalso i contrari con il 70,37% (e affluenza al 52,2%), mentre i favorevole si sono fermati al 29,3%. corrieredibologna.corriere.it

