Centro sportivo Lucchese Anche il Comune di Lucca al tavolo delle trattative

Il Comune di Lucca si unisce alle trattative sulla costruzione del nuovo centro sportivo della Lucchese, dopo che il Comune di Capannori ha avviato i colloqui con la società. La proposta di un’area già individuata sul territorio ha spinto anche le amministrazioni vicine a considerare la possibilità di collaborare. Fabio Barsanti, vice sindaco e assessore allo Sport, ha confermato che il Comune ha già avviato un confronto diretto con la società calcistica.

"Dialogo e confronto con la società sono costanti. C'è già una possibile area per nuovo centro sportivo sul territorio, ma ben vengano le disponibilità anche dei Comuni limitrofi": a distanza di 24 ore dalla notizia che la Lucchese e il Comune di Capannori stanno interloquendo circa l'eventualità di costruire un centro sportivo sul territorio amministrato dal sindaco Del Chiaro, sulla vicenda interviene anche il Comune di Lucca, attraverso il vice sindaco nonché assessore allo Sport Fabio Barsanti. Lucca, viene sottolineato in una nota, ha da tempo avviato una interlocuzione con la società rossonera, ma ben vengano eventuali altre proposte.