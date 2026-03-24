Un pomeriggio di sole, movimento e condivisione ha fatto da cornice a ‘Tutti ai blocchi di partenza’, l’evento andato in scena al campo di atletica di Cesena e capace di coinvolgere numerose famiglie, bambini e appassionati di tutte le età. L’iniziativa, aperta anche ai non tesserati, ha trasformato la pista in un luogo di incontro e partecipazione, dove sport e benessere si sono intrecciati in modo semplice e coinvolgente. Ad aprire il pomeriggio è stata una breve presentazione di Jingold, sponsor dell’evento e realtà profondamente legata al territorio pur con una dimensione internazionale. A seguire, l’intervento della nutrizionista ha... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La carica di ‘Tutti ai blocchi di partenza’

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